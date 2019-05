Singgottesdienst in der Michaelskirche

Bensheim.Der Sonntag (19.) trägt den schönen Namen Kantate, das heißt „Singt“. Seit alters ist er der Sonntag der Kirchenmusik. Deshalb wird auch vielfältige Kirchenmusik am Sonntag in der Michaelskirche erklingen. Im Gottesdienst soll mehr als sonst gesungen werden.

Kantor Voll hat eine Reihe neuer Lieder zusammengestellt, die Freude am Singen machen. Auch wer nicht gesangserprobt ist, kann sich gerne ausprobieren und selbstverständlich darf man auch nur zuhören und genießen. Am Abend um 19.30 Uhr findet das Konzert „Bach und England“ im Rahmen der 15. Bergsträßer Bachtage statt, in dem die Kantate von Bach „Meine Seele erhebt den Herrn“ und Magnificatvertonungen aus England erklingen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.05.2019