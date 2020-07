Singkreis Schwanheim probt wieder

Schwanheim.„Ich war so aufgeregt und habe mich darauf gefreut, euch alle wieder zu sehen“, so Cosima Seitz zu den Sängern und Sängerinnen, die sich auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim zum gemeinsamen Singen eingefunden hatten.

Die Chorleiterin des Singkreises hatte zusammen mit dem Vorstand ein Hygiene-Konzept entwickelt und dies nach der Genehmigung durch das Gesundheitsamt an diesem Abend minuziös umgesetzt. So konnte die erste Probe seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfinden und die doch etwas eingerosteten Stimmen wurden trainiert. Sich gesund wieder zu sehen und – auf Abstand – miteinander zu singen und zu plaudern, darauf hatten viele gewartet. Nach etwa einer Stunde bei bestem Wetter war allen klar: So kann und wird es weiter gehen. Mit „Der Mond ist aufgegangen“ verabschiedeten sich die Sänger bis zur nächsten Woche um 19.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus – vielleicht kommen ja noch ein paar mehr. red/Bild: Singkreis

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.07.2020