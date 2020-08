Sirona Academy bietet wieder Kurse an

Bensheim.Nach vier Monaten Corona-Pause werden die Tore der Dentsply Sirona Academy jetzt wieder geöffnet. Die vergangenen Monate habe man genutzt, um ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Präsenzangebote umzusetzen, das Kursangebot unter anderem im Bereich Praxishygiene zu verstärken und in die IT-Infrastruktur zu investieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Angebot an Online- und Präsenzveranstaltungen werde künftig noch enger verzahnt.

Mit einem erweiterten Kursangebot sowie der Kombination von Online- und Präsenzveranstaltungen entspricht der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und Dentaltechnologien für Zahnärzte und Zahntechniker den Wünschen der Experten.

„Die Corona-Krise hat gezeigt: Eine hohe Digitalexpertise und flexible Trainingskonzepte sind ein Erfolgsrezept für die Zukunft. Die Dentsply Sirona Academy in Bensheim steht seit 20 Jahren für anspruchsvolle Fortbildungen“, so Arjan de Roy, Group Vice President RCO von Dentsply Sirona.

Präsenz wieder hoch im Kurs

„Die Corona-Zeit war für Zahnärzte und Dentalexperten eine große Herausforderung. Viele haben in dieser Zeit die hohe Qualität unserer Online-Kurse kennen- und schätzen gelernt und möchten diese Angebote auch weiter nutzen, wie eine Umfrage von Dentsply Sirona gezeigt hat. Gleichzeitig haben knapp 60 Prozent angegeben, dass sie gern auch wieder an Präsenzfortbildungen teilnehmen möchten“, sagt Michael Glemser, Leiter der Dentsply Sirona Academy in Bensheim.

Das Konzept der Academy biete den Teilnehmern daher mit der Kombination von E-Learning- und Präsenzveranstaltungen einen Mehrwert. „Sie können sich zum Beispiel in einem Web-Seminar über ein Produkt oder Thema informieren und dieses dann in einem E-Training vertiefen. Ein anschließendes Hands-on-Training im hochmodernen Simulationsraum macht das Produkt bis ins Detail erlebbar“, so Michael Glemser.

Umfassendes Hygienekonzept

„Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns von unseren Kunden und den Teilnehmern entgegengebracht wird“, betont Michael Geil, Geschäftsführer der Sirona Dental Systems GmbH in Bensheim. „Die Sicherheit der Teilnehmer hat für uns höchste Priorität.“

Am Standort Bensheim wurde ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept implementiert, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits am Eingang zum Gelände werde die Temperatur von Besuchern gemessen, gekennzeichnete Laufwege in den Gebäuden sorgen für den nötigen Abstand und leiten die Teilnehmer sicher an ihr Ziel. In den Kursen sei die Teilnehmerzahl angepasst worden. Bei größeren Gruppen greife ein rollierendes System für Trainingsphasen im Simulationsraum und den Schulungsräumen.

Eine hohe Nachfrage bestehe an Kursen zur Praxishygiene und zum Infektionsschutz. Ein entsprechendes Kursangebot unterstütze Zahnärzte dabei, ein professionelles Konzept für die eigene Praxis umzusetzen. Weitere Neuerungen umfassen verbesserte Streaming-Kapazitäten, um Live-Behandlungen zum Beispiel im Bereich CAD/CAM einem breiten Publikum weltweit zugänglich zu machen.

Im Eingangsbereich des Gebäudes erwartet ein neues Showroom-Konzept die Besucher. Ein Frachtcontainer wurde dafür zu einem Showroom im Kleinformat umgebaut, der einen direkten Einblick in die neuesten Produkte von Dentsply Sirona vermittelt.

Schulungen auf Klinik-Niveau

Mit einer hochmodernen Ausstattung und hochkarätigen Referenten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten ermöglicht die Academy hoch spezialisierte Fortbildungen und Schulungen. Insgesamt 20 Simulationseinheiten bieten dank digitaler Schnittstellen multimediale Trainingsunterstützung auf Klinik-Niveau.

„Mit der Academy in Bensheim setzt Dentsply Sirona Standards für professionelle und bedarfsorientierte Fortbildungen. Den Teilnehmern wird Know-how vermittelt, das genau auf ihre Erfordernisse zugeschnitten ist. So können sie innovative Produkte und Technologien optimal für eine verbesserte Behandlung einsetzen“, sagt Michael Geil.

Auf rund 2000 Quadratmetern bietet die Dentsply Sirona Academy jährlich bis zu 10 000 Fachberatern aus dem Handel, Zahnärzten und Zahntechnikern, Mitarbeitern von Praxen und auch von Dentsply Sirona selbst ein breit gefächertes Fortbildungsangebot. Darüber hinaus versteht sich die Academy als Begegnungsstätte mit Partnern und Kunden. red

