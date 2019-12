Sirona spendet 21 000 Euro an das Hospiz

Bensheim.Die Weihnachtsspende von Dentsply Sirona hat Tradition – und nimmt in diesem Jahr eine besondere Größenordnung ein: Rund 21 000 Euro überreichte das Unternehmen an das Hospiz Bergstraße. Der Erlös einer Messeaktion fließt in die Summe ein, die Mitarbeiter am Standort Bensheim in der Vorweihnachtszeit gespendet haben.

Die alljährliche Weihnachtsspende für eine karitative Organisation ist für die Mitarbeiter von Dentsply Sirona eine Herzensangelegenheit. Mehrere Tausend Euro kommen so jedes Jahr einer Bergsträßer Organisation zugute.

Den diesjährigen Spendenbetrag stockt die Geschäftsleitung noch einmal deutlich auf: Rund 15 000 Euro, die im Rahmen einer Aktion auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2019 zusammenkamen, fließen in die Gesamtsumme von 21 000 Euro ein. Im Dezember wurde bei Dentsply Sirona auch in diesem Jahr wieder fleißig gespendet. Spendenboxen an den Eingangspforten zum Bensheimer Unternehmensgelände und beim traditionellen Nikolaus-Essen in der Kantine wurden von den Mitarbeitern gefüllt, hinzu kam der Erlös über den Verkauf von Fotokalendern.

Den Kalender erstellte einmal mehr Norbert Göller, Hobbyfotograf und Logistikleiter am Dentsply Sirona-Standort Bensheim, in Zusammenarbeit mit einem anderen Fotografen.

Der Fotokalender 2020 beeindruckt unter dem Motto „Bergstraße – Farben des Lichts“ mit Momentaufnahmen der Region. Die Motive fangen die besondere Stimmung zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten ein: Herbstliches Farbenspiel in den Weinlagen, Schloss Auerbach im winterlichen Nebel, Impressionen leuchtender Sommerlandschaften.

„Dentsply Sirona ist einer der größten Arbeitgeber an der Bergstraße und damit der Region eng verbunden. Umso mehr freuen wir uns über das große Engagement, mit dem die Mitarbeiter ehrenamtliche und soziale Initiativen unterstützen, die unsere Gesellschaft bereichern. Diese Arbeit lässt sich nicht genug wertschätzen. Für uns als Unternehmen war es daher eine besondere Freude, die diesjährige Weihnachtsspende mit der Summe aus der Messeaktion noch einmal zu erhöhen“, sagt Jan Siefert, Geschäftsführer in Bensheim.

Jan Siefert und Arjan de Roy, Geschäftsführer der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, überreichten die Spende gemeinsam mit den Betriebsratsvorsitzenden Michael Martin und Christian Schäfer, am Mittwoch an Sandra Scheffler, die Leiterin des Hospiz Bergstraße.

Das Hospiz Bergstraße ist eine gemeinnützige GmbH und wurde bekanntlich im August 2010 eröffnet. Das Haus gibt Menschen, die an einer weit fortgeschrittenen unheilbaren Erkrankung leiden und daheim nicht mehr versorgt werden können, während ihrer letzten Lebenstage ein Zuhause.

Der Aufenthalt beinhaltet nicht nur die medizinische Pflege und palliative Versorgung, sondern auch persönliche Zuwendung und psychosoziale Betreuung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.12.2019