„Sister Act“ swingt in Sankt Georg

Bensheim.Wenn vor dem Altar der Stadtkirche von Sankt Georg eine Großleinwand aufgestellt und im Seitenschiff des beleuchteten Gotteshauses eine lange, festliche Tafel gedeckt wird, dann ist klar, dass hier kein „normaler“ Gottesdienst stattfindet. Die katholische Kirchengemeinde – verantwortlich ist die Projektgruppe Familie mit Monika Heß und Anja Wendel an der Spitze – lädt vielmehr zur „langen Filmnacht“ im Kirchen-Kino ein.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit der Vorführung des Welterfolgs von Umberto Eco „Der Name der Rose“, begaben sich Pfarrer Thomas Catta und das Organisationsteam erneut auf die Suche nach Kinohits, bei denen die Zuschauer „in guter Gemeinschaft einen angenehmen Abend verbringen können.“

Natürlich müssen sie „kirchentauglich“ sein und einen gewissen Anspruch erfüllen. „Niveau und Humor sind uns wichtig“, bestätigen Heß und Wendel und fügen lächelnd hinzu: „Popcorn gibt es natürlich nicht.“

Am Samstag, 17. November, ist es wieder soweit. Und wie der Titel der „langen Kinonacht“ verrät, werden in der Stadtkirche zwei Filme gezeigt, in „deren Mittelpunkt die Chormusik steht“, verrät Pfarrer Catta, der im gleichen Atemzug auf die „starke Chorarbeit bei Sankt Georg“ verweist.

Los geht die Filmnacht um 18 Uhr mit dem französischen Drama aus dem Jahr 2004 „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Der Film handelt von dem arbeitslosen, ziemlich unscheinbaren Musiker Clement Mathieu, der eine Anstellung als Aufseher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen erhält. Mit bewegenden Bildern schildert der Blockbuster, den in Frankreich acht Millionen und in Deutschland eine Million Zuschauer gesehen und der auch in den USA ein Riesenerfolg war, die Schattenseiten von Schule und Kindheit und die Faszination und Stärke von Liedern.

Nach einer Pause, in der die Besucher auf Wunsch ein Gläschen Wein und einen Teller Kürbissuppe genießen können, geht es um 21 Uhr mit der Komödie „Sister Act – eine himmlische Karriere“ und Whoopie Goldberg in der Hauptrolle als singende und swingende Nonne weiter. In dem 1992 gedrehten, mehrfach ausgezeichneten Musikfilm spielt Goldberg eine Mordzeugin, die in einem Kloster Unterschlupf findet und Leiterin eines Nonnenchors wird. Trotz ihrer Entdeckung und einer rasanten Verfolgungsjagd schafft sie es, mit Hilfe der Nonnen den Gaunern zu entkommen und – Ende gut, alles gut – den Papst auf seiner Amerikareise mit einem fulminanten Konzert des Klosterchors zu begeistern.

Eingeladen zur „langen Kinonacht“ in Sankt Georg sind alle, die in einer besonderen Atmosphäre ein paar gemeinsame, vergnügliche und unterhaltsame Stunden verbringen wollen. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es im Pfarrbüro, dem Bürgerbüro, bei der Bücherstube Deichmann, bei Käse Mühlum und im Laden von „Bernstein underwaer“ hinter der Stadtmühle.

Es besteht auch die Möglichkeit, Tickets für beide Vorführungen zu kaufen. Es werden Einlassbändchen in blau und orange verteilt. gs

