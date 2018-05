Sitzung auf der Baustelle

Anzeige

Einzug im Herbst geplant

Ende Februar konnten die Fußbodenheizung verlegt und die Stahlträger für die Fahrzeughalle aufgestellt werden. In den letzten Monaten nahm die neue Wache immer mehr Gestalt an.

Anfang Mai wurden die Hallentore, passend in den Farben des Deutschen Roten Kreuzes in Rot, eingebaut. Der Einzug in die neuen Räumlichkeiten ist im Herbst geplant. Über den Sommer soll der Innenausbau erledigt werden.

Um den Mitgliedern des DRK die neue Wache vor Ort zeigen zu können, findet die diesjährige Hauptversammlung am Donnerstag, 14. Juni, 19.30 Uhr, auf der „Baustelle“ der neuen Wache der Ortsvereinigung statt. Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mitglieder.

Bei der Hauptversammlung der DRK-Ortsvereinigung werden unter anderem die einzelnen Abteilungen wie der Vorstand, die Einsatzabteilung, die Sozialarbeit und das Jugendrotkreuz über ihre Tätigkeiten im vergangenen Jahr berichten. Zu einem der Hauptthemen gehört unter anderem auch der Sachstand des Neubaus. red

