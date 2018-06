Anzeige

Bensheim.Der Jahresausflug des Bensheimer Skatclubs Bergsträßer Buben führte in den Norden Hessens an den Edersee. Nach einer informativen Führung über die 400 Meter lange Sperrmauer ging es an Bord eines Ausflugschiffes zu einer Edersee-Rundfahrt. Bei Kaffee und Kuchen, herrlichem Wetter und der schönen Uferlandschaft war die Fahrt ein reines Vergnügen. Auch wurde von einigen die Möglichkeit genutzt, eine Runde Skat zu spielen. Nach dem Anlegen am Waldecker Strandbad ging es weiter zu Waldecker Bergbahn und mit den Gondeln hinauf zum Schloss. Von der Besucherterasse der Burganlage aus dem 12. Jahrhundert hatte man einen traumhaften Ausblick auf den Edersee und den Naturpark Kellerwald. Unter dem Motto „Hinter Schloss und Riegel“ folgte eine Führung durch das Burgmuseum. Bei einem gemütlichen Abendesse in Weimar bei Marburg klang der Tag aus.

Alle die Lust am Skatspielen haben oder ihr Spiel verbessern wollen, haben dazu jeden Donnerstag um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Abseits“ – Dammstraße 123 in Bensheim – Gelegenheit. red/Bild: Skatclub