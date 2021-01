SKG Zell sagt Veranstaltungen ab

Zell.Wegen der Corona-Pandemie muss die alljährlich zu Jahresbeginn stattfindende Jahreshauptversammlung der SKG Bensheim-Zell verschoben werden. Angedacht ist ein Termin Ende Mai 2021. Dies hängt jedoch von der weiteren Entwicklung der Pandemielage ab, schreibt die SKG Zell in einer Pressenotiz. Der Vereinsvorstand wird rechtzeitig vorher informieren.

Bedanken möchte sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, die in dieser schwierigen Zeit dem Verein die Treue halten, obwohl die SKG zurzeit nicht in der gewohnten Art und Weise für ihre Mitglieder da sein kann.

Leider müssen auch die beliebten Fastnachtsveranstaltungen ausfallen. Aus diesem Grund bietet die Jugendabteilung der SKG in Zusammenarbeit mit dem Zeller „Ehret-Hof“ am Fastnachtssonntag, 14. Februar, eine Kräppeltüte inklusive kontaktloser Anlieferung auf Vorbestellung an. Nähere Informationen hierzu finden alle Zeller Bürger in den nächsten Tagen in ihren Briefkästen.

Eine Übersicht über die Sportangebote und die geplanten Veranstaltungen wird die SKG herausgeben, wenn die Lage sich so weit beruhigt hat, dass längerfristige Planungen wieder möglich sind. red

Info: Weitere Infos auf der Homepage der SKG: www.skg-zell.de

