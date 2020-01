Ski und Spaß mit der SSG am Spitzingsee

Bensheim.Auch in diesem Jahr war das Skigebiet rund um den bayerischen Spitzingsee das Ziel der Familien-Skifreizeit der DJK-SSG Bensheim. Mit 40 Teilnehmern, davon 22 Kindern von 4 bis 13 Jahren, war die Fahrt erneut ausgebucht.

Im Skikurs konnten die Kinder in kleinen Gruppen erste Abfahrten auf Skiern wagen und neue Techniken lernen. Den Abschluss bildete das Slalomrennen, an dem selbst die Kleinsten stolz teilnahmen. Auch für die Eltern bot das kleine Skigebiet in der „Hessenwoche“ der Weihnachtsferien wenig Andrang auf den Pisten, optimale Schneebedingungen mit überwiegend Sonnenschein und milden Temperaturen. In der Freizeit wurde gerodelt und Schneemänner gebaut. Am Abend hatten alle viel Spaß an der Boulderwand im Haus, bei Gesellschaftsspielen, Kinderkino und einer Fackelwanderung um den Spitzingsee.

Auch im Januar 2021 findet wieder eine Familien-Skifreizeit an den Spitzingsee statt. Die Fahrtenleitung Jutta Weikel freut sich über zahlreiche Anmeldungen von Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. red/Bild: SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020