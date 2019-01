Skifahrer tobten sich im Schnee aus

Bensheim.Der Winter hatte Anfang des Jahres Österreich fest im Griff. Viele Skifahrer mussten ihren Urlaub wegen der Schneemassen und der daraus resultierenden Lawinengefahr sowie gesperrten Straßen unfreiwillig verlängern.

Es gab aber auch einige Flecken im Nachbarland, die vom Schneechaos weitgehend verschont blieben, darunter auch das Pitztal in Tirol. Dort verbrachte der VfL Bensheim im Skigebiet Hochzeiger seine Familienfahrt und erlebte trotzt einiger wetterbedingter Einschränkungen eine kurzweilige Woche, bei der das Skifahren und der Spaß im Schnee ganz im Vordergrund standen.

Erstmals wurde diese Fahrt in Kooperation mit der TSV Auerbach durchgeführt. Die Zusammenarbeit der beiden befreundeten Skiabteilungen funktionierte hervorragend und problemlos.

Auf 1900 Metern gelegen

Untergebracht war der 90-köpfige Tross traditionell im Hochzeigerhaus, das auf 1900 Metern gelegen die besten Voraussetzungen für die schneereiche Woche bot. Direkt vom Haus konnte man sich die Skier anschnallen und dann sein skifahrerisches Glück auf den gut 50 Pistenkilometer rund ums Hochzeigerhaus suchen und finden. Bei täglichem Neuschnee und dennoch gut präparierten Pisten kamen somit die Tiefschneespezialisten wie auch die bekennenden Pistenfahrer voll und ganz auf ihre Kosten und konnten an jedem der sechs Skitage ihre Runden ziehen.

Zwei Tage präsentierte sich das Wetter dabei von der Sonnenseite, an zwei Tagen herrschte trotz Schneefall gute Bedingungen und an zwei Tagen war zwar dichtes Schneetreiben angesagt, was die Skifahrer von der Bergstraße aber nicht davon abhielt, auf die Piste zu gehen.

Die gut 50 Kinder der Familienfahrt erkundeten das Skigebiet am Hochzeiger morgens mit ihren Skikursen. In verschiedene Gruppen aufgeteilt – vom Anfänger bis hin zu den Experten – zog der Nachwuchs gemeinsam mit den Skilehrern des VfL und der TSV seine Spuren auf den Pisten und übte sich dabei in den verschiedensten Bereichen. Für die Anfänger standen erste Bögen oder das Parallelfahren auf dem Trainingsplan, die Fortgeschrittenen verbesserten ihre Carvingtechnik und die Könner und Experten zog es dann auch ab und zu neben die Pisten in den Tiefschnee oder die Buckel, das Ganze aber immer in unmittelbarer Pistennähe und somit im sicheren Bereich.

Doch nicht nur auf der Piste wurde Programm angeboten. Traditionell wurde ein Abend von den Kindern und Jugendlichen der Fahrt gestaltet und dieser stand in diesem Jahr unter der Überschrift „The Voice of Pitz“. Ganz nach dem Vorbild der Casting-Show präsentierte dabei Alt und Jung ihr Gesangstalent und wurde von einer Jury bewertet.

Tief in der Klamottenkiste gewühlt

Auch durfte der traditionelle Abschlussabend nicht fehlen. Dieser stand unter dem Motto „Bad Taste“ und manch Fahrtenteilnehmer hatte tief in der Klamottenkiste gewühlt, um mit seinem Outfit der Vorgabe gerecht zu werden und schlechten Geschmack zu beweisen. Viele nutzten die Abende aber auch zum gemeinsamen Kartenspiel oder zu Gesprächen bei einem Glas Wein – und natürlich stand auch die Panoramasauna des Hochzeigerhauses am Nachmittag bei vielen Fahrtenteilnehmer hoch im Kurs.

Viel zu früh ging die Familienfahrt nach einer Woche dann für die meisten der Bergsträßer Skifahrer zu Ende, manch einer nutzte aber die Sonne am Abreisetag und verlängerte seinen Aufenthalt noch um einen Skitag und zog letzte Schwünge auf den Pisten rund ums Hochzeigerhaus, in dem sich die Bensheimer auch im Jahr 2019 wieder rundum wohlfühlten. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019