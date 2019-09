Skisaison steht vor der Tür

Die SSG-Skiabteilung hat ihr neues Fahrtenheft vorgelegt. © SSG

Bensheim.Der Herbst steht in den Startlöchern, die Wintersportfreunde der DJK SSG Bensheim stecken mitten in den Vorbereitungen für die Ski- und Snowboardfreizeiten.

Los geht’s am Nikolauswochenende, seit über 20 Jahren startet ein Bus nach Sölden in den Gurgler Hof. Gleich drei Fahrten werden Anfang Januar angeboten, wenn nur die Hessen in den Genuss einer dritten Weihnachtsferienwoche kommen.

Die Jugendfreizeit geht wie gewohnt nach Brixen im Thale, wo Kurse für Skifahrer und Snowboarder, vom Anfänger bis zum Könner, angeboten werden. Familien und Hüttenfreunde fahren ins urige Sonneheim im Montafon, und die bereits ausgebuchte Spitzingsee-Fahrt eignet sich besonders für jüngere Skifahrer und deren Familien. Mitte Januar findet die Genießerfreizeit in den Dolomiten statt, das Ziel vom 11. bis 18. Januar ist das sympathische Dörfchen St. Kassian inmitten des Weltnaturerbes.

Am langen Faschingswochenende sind alle Skitourenfreunde im Tiefschnee rund ums Sellraintal zu finden, es folgen die Fahrten ins Großarltal, auf die Dresdner Hütte sowie bei der Ü-18-Fahrt in Livigno.

Zur Vorbereitung können sich alle Schneefreunde ganzjährig bei den Skigymnastik-Angeboten in der Halle fit halten. Weitere Infos unter ski.ssg-bensheim.de, im SSG-Skiflyer und bei allen Übungsleitern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019