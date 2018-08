Sky du Mont beim Lesefestival

Bensheim. Im Anfangsstadium liefen die Planungen für das 16. Bensheimer Lesefestival eher schleppend - das verrieten die beiden Organisatoren Jeanette Giese und Berthold Mäurer am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms in der Alten Faktorei. Beim Blick in den aktuellen Flyer, der ab sofort an vielen öffentlichen Stellen ausliegt, ist davon aber nichts zu spüren: Bekannte und interessante

...