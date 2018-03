Smarter Plauderer in Höchstform

Anzeige

Krank würde jeder im Leben einmal werden, aber jeder solle auch die Kunst entwickeln, mit einer Krankheit zu leben. Das mache das Bewusstsein frei. „Niemand käme auf die Idee, ein Suppenhuhn aufzutauen, um es am Leben zu erhalten. Es würde nur labberig, aber nie lebendig“ – und damit hatte er die ersten Lacher auf seiner Seite. Die Evolution habe den Menschen zwei Dinge gelehrt: „Vermehr’ dich oder verzieh’ dich“ – zwei Mechanismen, die das Leben bestimmen.

Eckart von Hirschhausen präsentierte sich eloquent und smart. Dass er Hosenträger trug, passte völlig in das Bild, das er dem sichtlich gut gelaunten Publikum bot. „Haben Sie schon einmal von der Produktliste für die reife Generation gehört? Zahnpasta für Menschen 40 plus? Ich nehme lieber Elmex junior, denn Werbung ist doof“, sagte von Hirschhausen und gab Tipps für das Älterwerden. „Fünf Dinge sind ganz wichtig im Leben – und die sollte man beachten, dann steht meist einem würdevollen Altern nichts im Wege“, begann er seinen Vortrag über die Gesundheit.

„Nicht Rauchen, Bewegen, Gemüse, Erwachsen werden, Kind bleiben“, seien die fünf Begriffe einer Lebensformel. „Dass Rauchen nicht gesund ist, weiß jeder. Sitzen ist das neue Rauchen, daher braucht man Bewegung. Gemüse ist super. Krieg deinen Hintern hoch, übernimm Verantwortung für Deinen Körper. Und ganz wichtig, vergiss die Punkte eins bis vier und bleibe einfach auch einmal Kind“, brachte er den Zuschauern seine Formel nah, die es wohl genauso sahen, wenn man den tosenden Beifall so interpretieren kann.

„Thank you for the music“

Als es um das Thema Musik ging, kam auch eine weitere Person auf der Bühne ins Spiel. Christoph Reuter begleitete den Entertainer fortan am Klavier. Es entstand eine Mischung aus gekonnter Erzählung, teilweise hob es die Zuschauer beim Lachen aus den Stühlen, ein andermal wurde es hintergründig und nachdenklich. Beide boten eine perfekte Symbiose auf der Bühne. „Musik ist so wichtig, sie begleitet uns bereits vor der Geburt. Eckart von Hirschhausen formulierte es deutlich, untermalt vom legendären Abba-Song „Thank you for the music“ – „Musik, schön das es Dich gibt“.

Auch kritische Anmerkungen

Danach präsentierte er die „Weltkarte des Lebens“, wie er sie nannte. Darauf befanden sich die Erdteile, farblich aufgeteilt nach der möglichen Lebenserwartung des Menschen. „Sie sehen es ganz deutlich: In Russland säuft man sich zu Tode, in den Staaten frisst man sich zu Tode, und in Afrika wirst Du erschossen. Uns geht es gut“, und zeigte dabei mit einer überdimensionalen Hand auf die Mitte Europas.

Großen Applaus erhielt er für seine kritischen Anmerkungen zum in Deutschland herrschenden Pflegemangel. „Wir müssen diesen Menschen, die für uns da sind, viel mehr Respekt entgegenbringen, sie fair bezahlen. Denn sonst ist niemand für uns da“, zeigte er die Lücken auf. Auch das passte in das Programm, denn er fand auch mahnende und kritische Worte. Da wurde es auch manchmal sehr leise im Publikum.

Jeder Zuschauer fand an seinem Platz ein 122 Zentimeter langes Metermaß vor. „Legen Sie sich das einmal bitte um die Hüfte. Wenn es nicht reicht, dann wird es im wahrsten Sinne eng. Bitte notieren Sie auf der Rückseite einmal das, was sie sich schon immer einmal gewünscht haben. Ich frage das später ab“. Die Besucher waren sehr kreativ, der eine wollte unbedingt mal etwas Unvernünftiges, ein anderer einen Tanzkurs machen.

Heiratsantrag vor Publikum

Doch den Vogel schoss ein Mann im Publikum ab, der vor über 2200 Zuschauern seiner Liebsten einen Heiratsantrag machte. Da war sogar der Moderator des Abends kurze Zeit sprachlos. Es wurde nie langweilig an diesem bunten Abend, garniert mit einigen Zauberkunststücken und musikalischen Arrangements von Christoph Reuter, einem wahren Künstler am Klavier. Sichtlich zufrieden machten sich nach einer Zugabe nach 23 Uhr die Zuhörer auf den Nachhauseweg – wenn auch mit dem Gedanken, dass unser Leben eben „endlich“ ist.

