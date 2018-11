So leben die Berggorillas in Uganda

Gronau/Zell.Seit Jahrzehnten veranstaltet die Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal jeweils im März und im November einen Bildervortrag. Am kommenden Freitag, 23. November, um 20 Uhr ist es wieder so weit: Im Zeller Dorfgemeinschaftshaus berichtet Jürgen Schneider über eine Reise nach Uganda in Ostafrika.

Zum Auftakt des Abends zeigt Werner Hombeuel Bilder von den Aktivitäten im Naturschutz und einem Insektensommer im Naturgarten.

Insektensommer im Naturgarten

Zu Beginn dieses Jahres verteilten die Naturschützer Tütchen mit einer eigens hergestellten Samenmischung. Diese war speziell auf die Nahrungsgrundlage von Insekten abgestimmt. Im Garten von Werner Hombeuel gediehen diese Kräuter und Blumen durch reichliche Bewässerung und entsprechende frühsommerliche Temperaturen besonders gut.

Artenreicher Besuch von Hummeln, Wildbienen und Schmetterlingen war die Folge. Auch die Vogelwelt fühlte sich sehr wohl, einige Bruterfolge in Nistkästen und der näheren Umgebung beweisen dies.

Der Kurzvortrag zeigt die Möglichkeiten, mit wenig Aufwand einen lebendigen Garten zu gestalten. Falls gewünscht, können zum nächsten Frühling wieder Sämereien vorbereitet werden. Diese würden dann bei dem geplanten Vortrag im März 2019 verteilt.

Jürgen Schneider bereiste vor einiger Zeit die Republik Uganda, und brachte beeindruckende Bilder aus diesem ostafrikanischen Land mit. Uganda mit seiner Hauptstadt Kampala war britisches Protektorat, und erlangte 1962 die Unabhängigkeit. Wasserreich und fruchtbar, wegen der Höhenlage nicht zu heiß, präsentiert sich eine vielfältige Landschaft mit Regenwald, überwiegend grünen Tälern und beeindruckenden Bergen.

Noch kein Massenansturm

Trotz dichter Besiedelung und rapide wachsender Bevölkerung besitzt Uganda zahlreiche Nationalparks und Schutzzonen. Der Vortrag schildert die Vielfalt der Gebiete, besonders die artenreiche Vogelwelt und die zahlreichen Schmetterlinge. Die großen Säugetiere Afrikas sind fast alle vertreten.

Höhepunkt der Reise war ein Besuch mit Wildhütern bei den Berggorillas im Bwindi-Nationalpark. Die Populationen sind streng geschützt, die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Der ansteigende Tourismus bringt dem Staat erhebliche Einnahmen. Das Bild eines Gorillas ist sogar auf Banknoten der einheimischen Währung gedruckt.

Trotz allem erlebt Uganda noch nicht den Massenansturm wie zum Beispiel Kenia. Wer sich ein Bild von diesem Land machen möchte, ist an diesem Abend genau richtig, und herzlich willkommen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, Spenden für die Naturschutzarbeit werden gerne entgegengenommen. Die Aktiven der Ortsgruppe Meerbachtal freuen sich auf zahlreiche Besucher. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018