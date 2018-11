Solar-Beratung für Bensheim

Photovoltaik auf dem Dach des Eigenheims wird immer beliebter. © dpa

Bensheim.Bei einer Veranstaltung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) mit der „BürgerSolarBeratung“ wurden deren Ziele vorgestellt. Die Beratung, die bisher bereits in mehreren Kommunen im Kreis Bergstraße aktiv ist und schon mehr als 80 kostenlose und unabhängige Beratungen durchgeführt hat, will ihr Angebot auf Bensheim ausdehnen. „Dieses Vorhaben wollen wir unterstützen und dort, wo wir können, Hilfestellung leisten“, betont BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

„Viele Menschen interessieren sich für die Installation einer Photovoltaik-Anlage und wollen damit auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. Sie wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen und was sie alles beachten müssen. Genau an dieser Stelle bieten die BürgerSolarBerater mit technischer Beratung und wirtschaftlichen Prognosen die notwendige Unterstützung. Sie sind erfahrene Macher mit eigener Photovoltaik-Anlage, kommen aus der Region und stehen im gesamten Projektverlauf mit wertvollen Ratschlägen zur Seite“, berichtete Hans-Peter Dieter von der BürgerSolarBeratung Weschnitztal. Dort liegt die Keimzelle der Initiative, die unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins MetropolSolar Rhein-Neckar entwickelt wurde.

„Das Fachwissen und das Engagement sollten wir für die Bensheimer Bürger nutzen, um mehr Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer zu bringen,“ meint Franz Apfel. Erste Treffen bei der Stadt Bensheim zum Aufbau einer Bensheimer BürgerSolarBeratung, die vom Vorstand von MetropolSolar Daniel Bannasch moderiert wurden, gab es bereits.

Zwei ernsthafte neue Interessenten, die sich am Aufbau einer solchen Gruppe in Bensheim beteiligen wollen, gab es bei der Veranstaltung der BfB schon. Als Ansprechpartner für erste Beratungen in Bensheim steht Tobias Bucher aus Lorsch schon vorab zur Verfügung. Er hat in Lorsch ein Fachwerkhaus energetisch saniert und nutzt die Energie der Sonne für Strom und Wärme. Dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet und 2007 zum Energiesparmeister ernannt.

Die Berater sind unter der Mailadresse BuergerSolarBeratung@gmail.com und der Telefonnummer 06209/3000 zu erreichen. Die BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau wies darauf hin, dass Bensheim Klimaschutzmaßnahmen durch ein Förderprogramm unterstützt. Dabei werden auch solarthermische Anlagen und Photovoltaik-Anlagen fördert. red

