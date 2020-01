Solarenergie und Kita-Neubauten

Bensheim.Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (28.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße. Im Mittelpunkt der Beratung steht die Frage, „wie wir in Zukunft unsere Vorschläge in der kommunalen Politik umsetzen können“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Eine ganze Reihe von inhaltlichen Themen steht am Dienstag bei den BfB-Stadtverordneten auf der Tagesordnung. Die Frage, „wie wir mehr Solarenergie auf die Dächer bringen können, ist einer der Schwerpunkte bei den Sachthemen“, berichtet BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

In einem weiteren Schwerpunkt will man sich mit den Ausgleichsmaßnahmen bei den anstehenden Neubauten der Kindertagesstätten am Berliner Ring und in Fehlheim/Schwanheim befassen, so Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Die Sitzung der Wählergemeinschaft BfB ist ab 19.45 Uhr öffentlich. red

