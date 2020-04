„Solche Gottesdienste hätten wir gerne öfter“

Bensheim.Am Sonntag wurde innerhalb von vier Wochen der zweite TV-Gottesdienst aus Bensheim übertragen. Dieses Mal war ursprünglich wie berichtet St. Maximilian in München für die Liveübertragung vorgesehen, was aber die aktuelle Lage letztlich nicht zuließ. Die ZDF-Produktion und die Katholische Fernseharbeit fahren nach eigener Aussage derzeit „auf Sicht“ – das heißt, man hält an der Jahresplanung der Übertragungsorte fest und entscheidet dann spontan, ob es verantwortbar ist.

Für den 19. April war dann knapp eine Woche vorher klar: Es muss Plan B greifen und man setzte erneut auf Bensheim. Hier hatte man bereits vier Wochen zuvor mit Pfarrer Heinz Förg und Regionalkantor Gregor Knop in der kleinen Hospitalkirche beste Erfahrungen gemacht.

Ab Freitagmittag dominierte dann ein ZDF-Übertragungswagen den Bereich rund um den Hospitalbrunnen. Der große Wagen bot ausreichend Platz für Regie, Bildmischer und andere Bereiche. Das, was man aus der Hospitalkirche übertrug, kam mit vergleichsweise kleiner Besetzung aus: die Bänke waren im Vergleich zur letzten Übertragung notgedrungen noch leerer, die Mitwirkenden auf ein Mindestmaß reduziert: keine Messdiener mehr, keine eigenen Fürbittensprecher. Das Quartett aus dem Jungen Vokalensemble St. Georg, bestehend aus Carola Simrock, Elena Armada Hamm, Johannes und Matthias Opfermann, übernahm dieses Mal nicht nur die hervorragende musikalische Gestaltung, sondern war auch für das Vortragen der Fürbitten zuständig und selbstverständlich auch permanent als mitfeiernde „Gemeinde“ im Bild.

Berührende Händel-Arie

Ergänzt wurde der Gesang durch Friderike Martens, die vor wenigen Jahren als Mitarbeiterin und Kollegin von Regionalkantor Knop in Sankt Georg wirkte und vielen Bensheimern noch in guter Erinnerung sein wird. Ihre strahlende, klare Sopranstimme hat nun auch die ZDF-Übertragung um Kantorengesang, jubilierende Oberstimmen und eine berührend vorgetragene Händel-Arie („Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“) bereichert.

Und dass sich all das „übertragen“ hat, konnte ein in Bensheim eingerichteter Telefondienst in 1281 geführten Telefonaten immer wieder hören. Die Fernsehzuschauer waren sich alle einig und sprachen quasi mit einer Stimme: „Solche Gottesdienste hätten wir gerne öfter!“ Es sei so wohltuend gewesen, auf das Wesentliche reduziert, echt und authentisch, nichts gekünstelt; Texte und Musik seien sorgfältig ausgewählt. Überhaupt habe man bei diesem österlichen Gottesdienst wunderbar mitsingen können und das Orgelspiel sei so frisch und feierlich gewesen, trotz der sichtbar beschränkten Möglichkeiten einer historischen Orgel.

Von Pfarrer Förg zeigte sich die TV-Gemeinde besonders angetan. Die Tatsache, dass er frei predigte, wurde sehr geschätzt, außerdem sei dieser Pfarrer „glaubwürdig“, „ganz natürlich und klar, nicht aufgesetzt“, „einer, der Probleme benennt“. „Solche Predigten bringen einen weiter“, so eine Anruferin aus Bremen. Und Pfarrer Förg habe mit seiner Ansprache Mut gemacht, was in diesen Tagen besonders wertvoll sei.

Sogar eine Dame jordanischer Herkunft rief nach dem Gottesdienst an und berichtete, dass sie sich soeben mit ihren Freundinnen in Jordanien über den ZDF-Gottesdienst ausgetauscht habe, wo sie die Übertragung ebenfalls verfolgt hätten. Auch sie fühlten sich persönlich sehr angesprochen und waren dankbar, an ihrem eigentlichen Ostertermin Teil einer Gottesdienstgemeinschaft zu sein, der sie sich gut anschließen konnten.

Häufig angeführt wurde auch, dass man die Vertrautheit genieße und sich richtig gefreut habe, zum zweiten Mal in Bensheim zu Gast zu sein. „Ich dachte mir doch gleich, die jungen Leute kennst du doch“, so schilderte ein Mann am Telefon seinen Eindruck beim Eingangslied.

Auch der Lektorin, Gemeindereferentin Sabine Eberle, wurde ausdrücklich für ihre ausdrucksstark und gut verständlich vorgetragenen Lesungen gedankt. „Überhaupt hatte man bei allen Mitwirkenden das Gefühl: Die meinen mich!“, so eine Anruferin aus Bad Tölz.

So ging also während der Corona-Krise zum zweiten Mal ein ermutigendes Signal aus Bensheim aus, das so mancher am Telefon auch deshalb als besonders stark und authentisch empfunden hat, weil es aus einer Hospitalkirche kam. Ein Ort der Klage, Bitte und des Dankes in Bensheim – durch viele Jahrhunderte hindurch bis heute. red

