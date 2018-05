Sommer, Shopping, Schoppe

Anzeige

Den Besuchern waren solche Überlegungen am Sonntag mehr oder minder egal. Es herrschte Hochbetrieb zwischen Ritterplatz und Storchennest – und zwischendurch ging es an den Engstellen ähnlich kuschelig zu wie zu guten Winzerfestzeiten.

Den meisten ging es darum, einen schönen Sommertag mit Schaufensterbummel und Einkäufen zu erleben. „Bei dem Sonnenschein muss man raus. Erst in die Natur und jetzt hier ein bisschen was shoppen“, fasste ein Bensheimer die persönliche Planung zusammen. Zwei ordentlich gefüllte Taschen bewiesen, dass er und seine Frau bei der Tour durch die Läden fündig wurden.

Die Einzelhändler, von denen die meisten an der Aktion teilnahmen, und der Verein „Bensheim Aktiv“ boten eine passende Plattform, um Kommerzielles mit Kunst und Genuss zu verbinden. Es war ein schön abgestimmtes Programm, das sich den Besuchern bot. Musik überall in der Innenstadt (fast schon ein kleiner Appetitanreger für das Maiway-Festival am Mittwoch), proppenvolle Cafés und Restaurants, Sonderangebote und motivierte Kunden ergaben eine stimmige Mischung.

Programm für die Kleinen

Unterhaltung für die Kleinen durfte ebenfalls nicht fehlen. Kaum freie Plätze gab es am Bürgerwehrbrunnen, wo die Jungs und Mädchen Seife herstellen durften. Die kreativen Teilnehmer hatten dort ebenso viel Spaß wie am Rinnentor, wo Salome Saremi-Strogusch und Liza Herzig einen Filz-Workshop auf die Beine stellten.

Während der Nachwuchs beschäftigt war, konnten die Eltern durchschnaufen oder eine Runde durch die Fußgängerzone drehen. Die dauerte gestern in den meisten Fällen länger als gedacht – es gab einfach jede Menge zu sehen, anzuprobieren oder zu verkosten, wie etwa den Flames-Wein, den Spielerinnen am Marktplatz ausschenkten. Unterm Strich blieb abends die Erkenntnis, dass es manchmal nicht viel braucht, um einer Innenstadt Leben einzuhauchen. Nur kann man sich eben nicht immer darauf verlassen, dass das Wetter mitspielt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.05.2018