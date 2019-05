Auerbach.Die Gruppe Kunst im Fürstenlager des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach veranstaltet wieder eine Sommerakademie im Fürstenlager. Dort bieten sich durch das Zusammenspiel von Natur und Architektur sowie das Wechselspiel von Farben, Formen und Stimmungen eine Fülle von Motiven zum Malen und Zeichnen. Eingeführt wird in zeichnerische Grundlagen der Landschaftsdarstellung, der Zeichnung von Bäumen und Pflanzen sowie der perspektivischen Darstellung von Architektur.

Dozent ist der in Mannheim lebende freischaffende Maler und Zeichner Armin Liebscher. Er hat an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim Graphik/Design und an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Karlsruhe Malerei und freie Graphik studiert.

Termine sind 19. bis 23. August und 26. bis 30. August, von 9 bis 17 Uhr, maximal zwölf Teilnehmer. Anmeldeschluss ist der 26. Juli. Es wird eine Gebühr erhoben. Anmeldung: Mail beate.forstbach@t-online.de, Telefon 0151/26111144. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019