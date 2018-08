Anzeige

Bensheim.Der Kleingärtnerverein Bensheim veranstaltete wieder sein Sommerfest auf dem Festplatz der Kleingartenanlage an der Heidelberger Straße. Auch das heiße Wetter konnte die vielen Gäste nicht abschrecken. Unter den großen Sonnenschirmen sowie in dem aufgestellten Festzelt fanden viele Gäste Platz.

Bei Gegrilltem und kühlem Bier vom Fass sowie Bergsträßer Wein und strahlendem Sonnenschein konnte man ein paar schöne Stunden bei bester Stimmung verbringen. Zum sonntäglichen Frühschoppen und Mittagessen waren wieder viele Gäste auch von außerhalb gekommen.

Auch die Kuchentheke war wieder gut bestückt. Der Vorstand bedankt sich bei den Frauen für die mitgebrachten Kuchenspenden. Wie in jedem Jahr fand eine Kinder-Olympiade statt. Die Altersklasse zwei bis fünf Jahre und sechs bis neun Jahre war am stärksten vertreten. Bei der anschließenden Preisverleihung waren die Kinder voll Freude mit dabei und erhielten ihre Preise sowie eine Urkunde. Am Abend klang das Sommerfest aus und der gesamte Vorstand freute sich über die gute Resonanz und die treuen Gäste, die jedes Jahr das Sommerfest besuchen.