Sommerfest mit schlesischen Spezialitäten

Bensheim.Beim deutsch-polnischen Freundschaftskreis Bensheim – Glatz/Klodzko beginnen die Aktivitäten der zweiten Jahreshälfte.

Start ist am Sonntag (26.) mit dem Sommerfest auf dem Gelände der Privilegierten Schützengesellschaft Auerbach. Ab 11 Uhr lädt der Verein zum geselligen Beisammensein ein. Willkommen sind neben den Mitgliedern auch Freunde und Gäste.

Natürlich wird sich die Vorliebe für den osteuropäischen Nachbarn auch im Speisenangebot mit polnischen/schlesischen Spezialitäten widerspiegeln. Bigos wird ebenso serviert wie Pierogi, Grütz/Graupenwurst oder schlesische Grillwurst.

Aber auch das klassische Steak und das Salatbüfett werden nicht fehlen. Perfekt abgerundet wird das sommerliche Grillvergnügen mit polnischem Bier (Zywiec) vom Fass sowie allen anderen gängigen Getränken.

Für den Nachmittag wird der Freundschaftskreis mit Kaffee und hausgemachtem Kuchen der Vereinsmitglieder gerüstet sein, so dass einem gemütlichen Aufenthalt inmitten der Natur auf der Schönberger Höhe nichts im Wege steht.

Winzerfest und Ausflug

Am Mittwoch, 5. September, steht das Treffen auf dem Winzerfest im Programm. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Bucht von Oald Bensem im Winzerdorf. Am 15. September unternimmt der Verein eine Ausflugsfahrt in die Pfalz mit Besichtigung der Villa Ludwigshöhe. Anmeldung und weitere Informationen bei Danuta Deppert (Telefon 06251/2353) oder beim Sommerfest. js

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018