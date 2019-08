Sommerfest mit viel Musik und Mitgliederehrung

Auerbach.Auf der Clubanlage des Tennisclubs Auerbach fand jetzt das traditionelle Sommerfest statt. Wie schon in den Jahren zuvor gab es bei bestem Wetter eine fröhliche Sommerparty.

Auch in diesem Jahr hatten zahlreiche Helfer einen raschen Aufbau ermöglicht und für eine stimmungsvolle Dekoration gesorgt, so dass ab 19 Uhr die Gäste mit einem Sektempfang an der Lahnstraße begrüßt werden konnten. Nachdem mit dem umfangreichen Buffet für das leibliche Wohl gesorgt war, stand in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder auf dem Programm.

Für den Vorsitzenden Thomas Nolden war es eine besondere Freude, eine Ehrung für eine Mitgliedschaft von 30 Jahren und länger vorzunehmen. Hierbei hob er besonders hervor, dass viele Mitglieder dem Verein über lange Jahre die Treue gehalten haben und heute immer noch aktiv am Sport und Vereinsleben teilnehmen. Auch dass mehr als 60 Prozent der aktiven Mitglieder zum Sommerfest gekommen waren, spricht für den Verein, sagte Thomas Nolden.

Bevor es auf die Tanzfläche ging, gab es eine Showeinlage der besonderen Art. Kassenwart Udo Willgerodt hatte auf die Melodie von „Und es war Sommer“ seine Bekanntschaft mit dem Tennissport und dem TC Auerbach vertont – vom ersten Schnuppertennis über den Trainer, der alles wusste, bis zum ersten gewonnen Doppel – da blieb kein Auge trocken und eine Zugabe war fällig.

Anschließend wurde die Terrasse des Clubhauses zur Tanzfläche. DJ Michael Herd sorgte für die Musik, die bei den Gästen bestens ankam und so wurde bis zum Ende des Sommerfestes getanzt.

Geehrt wurden: Traudel Billig, Maria Dick, Michael von Gerichten, Hermann Hrdina, Sonja Kolb, Albert Kolb, Ruth Künz, Jakob Künz, Mariele Mader, Reiner Maul, Gabriele Samstag und Karin Zankl. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019