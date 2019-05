Sommerkonzert in der Kirche

Bensheim.In der breitgefächerten Chorszene Bensheims füllt der Kinder- und Jugendchor eine Lücke. Als einer der letzten nichtschulischen Jugendchöre der Region bietet er den Jungen und Mädchen einen wichtigen Ausgleich zum immer stärker werdenden Schulstress.

Wer das Programm des Chores erleben will, der kann beim Sommerkonzert „Tohuwabohu“ des Kinder- und Jugendchores Bensheim am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim auf seine Kosten kommen. Chorleiter Ronald Ehret setzt bei seinen drei Ensembles – dem Kinder- und Jugendchor sowie dem Vokalsensemble X-tra – auf schwungvolle und gängige Melodien und achtet darauf, nicht zu einseitig zu werden. So wird der Jugendchor einen Auszug aus seinem Pop-Programm präsentieren.

Zu Gast werden die „Young Voices“ aus Hüttenfeld sein, die ebenfalls von Ehret geleitet werden. Man darf sich freuen auf über 70 Kinder und Jugendliche, die in Schwanheim gemeinsam singen werden.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. red

