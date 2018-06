Anzeige

Bensheim.Heute (23.) um 18 in der Pauluskirche in Darmstadt und am Sonntag (24.) um 17 Uhr in Sankt Georg in Bensheim geben Chor und Orchester der Technischen Universität Darmstadt (TU) ihr Sommerkonzert. Auf dem Programm stehen „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms sowie das Trompetenkonzert Nr. 1 in c-moll von Vladimir Peskin.

Johannes Brahms’ „Ein Deutsches Requiem“ op. 45 wurde 1869 in Leipzig uraufgeführt und zählt zu seinen bekanntesten und bedeutendsten Werken. Als Requiem entspricht es in seinem musikalischen Aufbau der liturgischen Totenmesse, doch Brahms wählte verschiedene Passagen in deutscher Übersetzung aus der ganzen Bibel für das Libretto.

Die Solopartien übernehmen Sebastian Kunz (Bariton) und Johanna Rosskopp (Sopran).