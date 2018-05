Anzeige

Bensheim.In der breitgefächerten Chorszene Bensheims füllt der Kinder- und Jugendchor Bensheim eine Lücke. Als einer der letzten nichtschulischen Jugendchöre der Region bietet er den Jungen und Mädchen einen wichtigen Ausgleich zum immer stärker werdenden Schulstress.

Wer das begeisternde Programm des Chores erleben will, der kann beim Sommerkonzert „We are the world“ des Kinder- und Jugendchores am Freitag, 25. Mai, um 19 Uhr im Bürgerhaus Kronepark Auerbach auf seine Kosten kommen.

Chorleiter Ronald Ehret setzt bei seinen drei Ensembles – dem Kinder- und Jugendchor sowie dem Vokalsensemble X-tra auf schwungvolle und gängige Melodien und achtet darauf, nicht zu einseitig zu werden. So wird der Jugendchor einen Auszug aus seinem Pop-Programm präsentieren.