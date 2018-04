Anzeige

Bensheim.Die Deutsch-Theater-AG am AKG führt die Shakespeare-Kömödie „Ein Sommernachtstraum“ auf. Zum Inhalt: Der Herzog von Athen hat das Volk der Amazonen besiegt. Als Zeichen seines Triumphes nimmt er die Königin des unterworfenen Stammes zur Frau. Sie ist seine Trophäe.

Das Volk ist begeistert: Theseus und Hippolyta werden gefeiert wie Stars. Diese Promi-Hochzeit scheint das ganze Land in Hochstimmung zu versetzen: Hormongetränkt wollen nun auch Hermia und Lysander, ein junges Paar aus Athen, ihre Liebe zelebrieren. Doch wie es immer so ist: Die Eltern haben etwas dagegen. Hermias Vater bevorzugt den Musterschwiegersohn Demetrius als Bräutigam für seine Tochter. Doch in ihn ist Hermias Jugendfreundin Helena unendlich verschossen. Lysander und Hermia fliehen aus dieser Gesellschaft, in der kein Platz für ihre Liebe ist, und landen in einem nahen Wald in einer abstrusen Fantasiewelt.

Dort haben das Elfenkönigspaar Oberon und Titania das Sagen. Doch anders als man von solch übernatürlichen Wesen erwarten könnte, sind die beiden kein Stück besser als jedes zweite menschliche Paar: Sie befinden sich mitten in einer Ehekrise und ihr Streit findet seinen Höhepunkt, wenn Puck, Oberons treuer Diener, Titania dazu bringt, sich in einen Handwerker in Eselsgestalt zu verlieben. Auch den vier Athener Liebenden wird auf ihrer Irrfahrt durch den Feenwald übel mitgespielt.