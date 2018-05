Anzeige

BENSHEIM.Eine beeindruckende Inszenierung brachten Schülerinnen und Schüler der Englisch-Theater-AG des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) in Bensheim in den zurückliegenden Tagen wiederholt auf die Bühne des Speichertheaters ihrer Schule. Zu sehen war Shakespeares Sommernachtstraum in englischer Originalsprache, somit als „A Midsummer Night’s Dream“. Nun soll es Gleiches noch heute Abend (8.) im Biotop der Schule geben. Gekonntes Spiel und ebenso gekonnter Umgang mit der Sprache beeindruckten bei der Inszenierung. Dem Ensemble ist der Spaß am Theater und der Aufführung im Rampenlicht vor großem Publikum anzumerken. Souverän geht es durch den Abend. thz/Bild: Zelinger