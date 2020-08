Bensheim.Der Obst-und Gartenbauverein Bensheim informiert am Samstag (22.) um 14 Uhr auf der Streuobstwiese am Golfplatz in Bensheim über den Sommerschnitt an Obstbäumen.

Der Sommerschnitt dient der Nachbehandlung der Arbeiten aus dem Winter sowie der Regulierung der Wuchskraft der Bäume. Durch die Belichtung der Bäume kann die Fruchtqualität verbessert werden. Weitere Infos zum Zeitpunkt des Schnittes und wie und was geschnitten wird, gibt es vor Ort.

Der Kurs ist kostenlos. Geeignetes Werkzeug ist mitzubringen, da auch selbst Hand angelegt werden kann. Rückfragen an den Verein, Steffen Mößinger, Telefonnummer 06251/69263. red

