Sommerwanderung zur Wilhelmshöhe

Auerbach.Im Juli und August führt der OWK Auerbach zwei kurze Wanderungen jeweils an einem Vormittag durch. Die erste startet am Sonntag, 19. Juli um 10 Uhr am Friedhof in Heppenheim. Von da geht es zum Maiberg, vorbei an der Freilichtbühne und in den schattigen Wald. Am Rastplatz auf der Wilhelmshöhe machen die Wanderer eine gemütliche Pause. Danach wird der Rückweg angetreten, der ebenfalls über schöne Waldwege und zum Schluss durch Weinberge führt. Die Gehzeit beträgt ca. 1,5 bis zwei Stunden.

Wegen der Corona-Pandemie finden keine Fahrgemeinschaften statt. Ein Bus der Linie 669 fährt um 9.17 Uhr in Auerbach, Haltestelle Behindertenhilfe/Krone und in Bensheim um 9.23 Uhr am Bahnhof ab. Ankunft in Heppenheim 9.36 Uhr.

Die Teilnehmer müssen sich bei Wanderführerin Ingrid Schneider anmelden, Tel. 06251/75961. Bei entsprechender Anzahl werden zwei Gruppen gebildet, die zeitlich versetzt die Wanderung beginnen. Auch weiterhin gilt: nicht die Hand geben oder umarmen, Abstand halten und sonstige allgemeine Vorschriften zur Vermeidung von Infizierungen beachten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020