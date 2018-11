Sonderfahrpläne liegen aus

Bensheim.Der Fahrplanwechsel am 9. Dezember bringt für den öffentlichen Nahverkehr in Bensheim etliche Änderungen mit sich. Um das neue Linienbündel „Nördliche Bergstraße/Bensheim“ bekannt zu machen, liegen als Extra-Service Sonderfahrplanhefte für Bensheim im Rathaus, in der Tourist-Info und in der Verwaltungsstelle Auerbach in begrenzter Anzahl kostenlos zum Mitnehmen aus.

Änderungen beim Ruftaxi

Das neue Buskonzept bringt auch Änderungen für den Ruftaxiverkehr mit sich, ein Extra-Einleger im Fahrplanheft informiert über alle Neuerungen. „Mit dem dicht gewebten Buslinien-Netz kombiniert mit dem neuen Ruftaxikonzept haben wir in Bensheim einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, den wir uns auch einiges kosten lassen“, sagt Bürgermeister Rolf Richter.

Verkehrsdezernent Andreas Born betont: „Unser Anspruch ist es, in Bensheim auf allen relevanten Strecken, Busse oder Ruftaxis anbieten zu können, dies ist auch in Zukunft gesichert.“ Die Verbundfahrpläne für Bergstraße/Odenwald liegen zum Fahrplanwechsel an den Verkaufsstellen aus. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018