Sonderführung im Museum

Bensheim.Aktuell läuft im Museum die Sonderausstellung „Patrick Angus – Under the surface“. Anlässlich des internationalen Museumstages am 13. Mai bietet das Bensheimer Museum an diesem Tag freien Eintritt an. Als besonderes Angebot finden Führungen mit dem Stuttgarter Kunsthistoriker Tobias Bednarz statt, der sehr viel zu den Hintergründen zum Künstler und dessen Werke zu berichten weiß.

Tobias Bednarz schreibt nicht nur seine Bachelorarbeit über Patrick Angus, für die Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart hat er auch Texte beigesteuert. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Felsberg-Akademie und dem Kunstarchiv Bergstraße angeboten. Für die Sonderführung wird ein Eintritt fällig.

Der Internationale Museumstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. ps