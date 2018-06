Anzeige

Bensheim.Noch bis zum 24. Juni ist im Museum die Ausstellung „Patrick Angus – Under the Surface“ zu sehen. Am Sonntag (17.) führt Museumsleiter Christoph Breitwieser um 15 Uhr ein letztes Mal durch die Sonderschau mit rund 50 Arbeiten des amerikanischen Ausnahmemalers.

Mit dem Ende der Angus-Ausstellung geht das Museum Bensheim bis einschließlich 12. August in die Sommerpause. Am Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr startet die Wiedereröffnung des Museums mit der Ausstellung „Ursula Edelmann – Frankfurt“.

Die bekannte Fotografin zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten vom Wiederaufbau der Hessen-Metropole bis in die 1990er Jahre. Ursula Edelmann hat bei Max Baur in Potsdam ihre Lehre absolviert und kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Frankfurt. Ursula Edelmann wird selbst an der Vernissage teilnehmen. ps