Sondermüll korrekt entsorgen

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße – Bereich Bauhofservice – teilt mit, dass am Donnerstag (31.) das Umweltmobil nach Bensheim kommt. Die Abgabe des Sondermülls, der nicht in der Restmülltonne, der Biotonne, auf der Müllsammelstelle oder über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden darf, ist von 14 bis 17.30 Uhr am Parkplatz am Badesee, Berliner Ring 89, möglich.

Zu den in Frage kommenden Sonderabfällen gehören etwa Lacke, Verdünner, Imprägnier-, Holz- und Rostschutzmittel, ölverschmutzte Betriebsmittel, Kosmetika, Spraydosen, Klebemittel, Spachtelmasse, Foto- und Laborchemikalien, Haushalts- und WC-Reiniger, Kalkentferner, Lösungsmittel, Pinselreiniger, Pflanzen- und Insektenschutzmittel, Düngemittel, Säuren und Laugen, Altbatterien (keine Autobatterien), Bremsflüssigkeit, Quecksilberthermometer und -schalter sowie PCB-haltige Lampenkondensatoren (nur Privatlieferungen).

Dispersionsfarben, Kleber und Leime auf Wasserbasis sowie Altmedikamente sind kein gefährlicher Abfall. Sie sind zusammen mit dem Hausabfall (grauer Restabfallbehälter) zu entsorgen. Zwingende Voraussetzung ist, dass sich die Farben in festem Materialzustand befinden. Flüssige und pastöse Farbenreste sind durch Verrühren mit Bindemittel (Zement-, Gipsreste, Sägemehl, feiner Sand) vor Eingabe in den Restabfallbehälter zu verfestigen.

Bei Fragen zur Sammlung von Sondermüll-Kleinmengen gibt der Bauhofservice des KMB (Telefon 06251/10 96-78) gerne Auskunft. red

