Sonne, Mond, Sterne: Ein Chor im siebten Himmel

Mit dem Werk hat Schindler die europäische Kulturgeschichte in einer eigenen Klangsprache neu ausformuliert. Ein opulenter Zweiakter, der trotz seiner klaren Struktur dramaturgische Freiräume lässt. „Dieser Spielraum sollte individuell erarbeitet und genutzt werden“, so Schindler im Gespräch mit Chorleiter Hans Jochen Braunstein. Erstmals war „ars musica“ mit Schindler, besser gesagt, seinen Noten, im Jahr 2013 kollidiert. Damals probte der Chor dessen farbenprächtiges Cross-over-Projekt „Missa in Jazz“, das sehr erfolgreich in der Schwanheimer Kirche aufgeführt wurde.

Seit der Uraufführung 2011 in der Stuttgarter Liederhalle ist „Sonne, Mond und Sterne“ etwa 20 Mal inszeniert worden, sagt Peter Schindler. Bei der Komposition habe er darauf geachtet, dass diese „Wundertüte voll Musik“ (so der Rezensent der Uraufführung) nicht nur Vollprofis anspricht, sondern auch für ambitionierte Laien eine inspirierende Herausforderung darstellt. „Ich möchte keine Musik schreiben, die vielleicht drei Rundfunkensembles umsetzen können“, so der Musiker, zu dessen Oeuvre Chansons, Instrumentalstücke und geistliche Werke, aber auch Musik für Ballett und Schauspiel sowie Musicals, Singspiele und Lieder für Kinder und Jugendliche gehören. Darunter die bekannte „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein.“

Als Pianist und Organist ist Schindler (Jahrgang 1960) weltweit mit verschiedenen Ensembles unterwegs. Immer wieder bringt er verschiedene Stile, Genres und Epochen zusammen. So auch in dem Himmels-Chorwerk, das in Bensheim aufgeführt wird.

Liebe und Leidenschaft

Es handelt von Liebe und Sehnsucht, Leidenschaft und Träumen, Leben und Sterben. Alltägliches, Komisches und Ernstes verschmelzen in einem Kaleidoskop des Seins. Die alten Texte erfahren durch die musikalische Umsetzung nicht nur eine neue Interpretation und inhaltliche Verstärkung, sie offenbaren dabei auch ihre verblüffende Zeitlosigkeit und fortwährende Aktualität, so Schindler: „Ihre Wahrheit ist ewig.“

Musikalisch ist das kontrastreiche, sehr bildhafte Werk inspiriert von Klassik und Jazz, Chanson, Pop und Kammermusik – übersetzt in eine ganz eigene, moritatenhafte Tonsprache. Gregorianik, Choral und Fuge, Kontrapunktik und Spätromantisches, Neoklassizistisches, harmonisch Modernes und Jazzmodi gehen mit den vertonten Gedichten anregende Verbindungen ein. Sehnsuchtsvolle Chorlieder stehen neben mitreißenden Nummern, die von Jazzrhythmen und Gospelharmonien geprägt sind. „Texte und Musik stehen für sich. Der Aufbau lässt sich durchaus variieren“, so Peter Schindler in der Liebfrauenschule.

„Der Chorsänger muss hier auch ein bisschen Schauspieler sein“, erläutert er seinen durchaus theatralischen, fast schon ins opernhafte changierenden Anspruch. Choreografische Linien und gestische Accessoires könnten – an passender Stelle – die Lebendigkeit des Ausdrucks noch verstärken. Eine weibliche und eine männliche Figur durchziehen die beiden Akte. Für den Termin im Parktheater konnten Bariton Daniel Schäfer und die Mezzosopranistin Ludovica Bello vom Nationaltheater Mannheim gewonnen werden. Dazu kommt ein Instrumentalensemble aus Klavier, Bass und Schlagzeug. Knapp zwei Stunden wird das Konzert dauern. Ein weiterer künstlerischer Meilenstein in der Biografie von „ars musica“.

Extrem vielschichtig

„Das Werk ist extrem vielschichtig, es spricht Menschen aller Generationen an“, so Hans Jochen Braunstein. „Das Stück ist reizvoll, spannend und lebendig. Es passt zu uns.“ Von 20 bis 78 reicht die Altersspannweite des Ensembles. „Das gefällt mir sehr“, ergänzt Peter Schindler, der mit seinem Werk nicht nur einen interdisziplinären Diskurs zwischen Geschichte, Religion und Kunst, sondern auch die Reflexion des einzelnen Menschen anstoßen will. „Die Wahrnehmung verändert sich mit dem Alter“, betont der Komponist, der sich dann gleich wieder in die Proben stürzt. Er schwärmt vom Enthusiasmus der Sänger und vom Mut des Chorleiters.

„Der Augenblick ist mein!“, heißt einer der Texte in „Sonne, Mond und Sterne“. Ein Gedanke, den im Workshop wohl viele Sänger geteilt haben.

Samstag, 24.02.2018