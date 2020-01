Sonne und Schnee für Gronauer Skifahrer in der Zugspitzarena

Gronau.Die Mitglieder der Skiabteilung der SG Gronau haben auch in diesem Jahr eine gelungene Skifreizeit erlebt. Bei Sonne und besten Pistenverhältnissen gab es im Skigebiet Grubigstein Lermoos/Zugspitzarena keinen Grund zum Trübsal blasen. Die herrlichen Pisten, teilweise mit Kunstschnee bestens präpariert, ließen jede Abfahrt bei traumhaftem Wetter zum Hochgenuss für alle Skifahrer werden. Auch die kleine Wandergruppe nutzte die Woche zu vielen Ausflügen in der herrlichen Tiroler Bergwelt. Gemeinsam traf man sich nach den Tages-Touren zum Après-Ski an der Talstation oder im Wintergarten des Hotels, wo die Tage bei lustiger Stimmung ausklangen. Zweimal gab es Live-Musik, bei bester Stimmung wurde getanzt, gelacht und fröhlich mitgesungen.

Reiseleiter Wilhelm Keil hatte wieder das ideal gelegene Hotel direkt an der Talstation gebucht und gleich wieder für das kommende Jahr 2021 vorab reserviert.

Der Reiseleiter war froh, dass alle 24 Teilnehmer bei der Abreise zufrieden im Bus saßen und gesund im Meerbachtal angekommen sind. Beim Abschied aus den schneebedeckten Tiroler Bergen kam etwas Wehmut auf, doch alle freuen sich im Januar 2021 auf ein Wiedersehen. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020