Sonnenschein zur Gruneme Kerb

Gronau.Bei schönstem Sonnenschein war der Kerweumzug am gestrigen Sonntag der Höhepunkt der Gronauer Kerb (wir werden in unserer morgigen Ausgabe ausführlich berichten).

Begonnen hatte das Dorffest am Freitag mit einer Disco im Dorfgemeinschaftshaus. Der in der Region bestens bekannte DJ „4 Finger Joe“ sorgte für die richtige Musik zum Abtanzen. Und da man von der Sonne tagsüber ja schon verwöhnt wird, ging es im Dorfgemeinschaftshaus am Samstag mit Sonnenschein weiter. Für den Kerwetanz hatte man erstmals die Odenwälder Band „Sunshine Music“ verpflichtet.

Das Trio aus Fischbachtal hatte die richtige Mischung aus alten Hits und neuen Chartstürmern mitgebracht. Der letzte Tag der Kerb wird heute mit einem Frühschoppen eingeläutet. tn/Bild: Neu

