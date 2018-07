Anzeige

Bensheim.Auch wenn der Bismarckturm auf dem Hemsberg in diesem Jahr vom OWK Bensheim an den neu gegründeten Hemsbergturmverein in Zell übergegangen ist, so ist und bleibt es ein Anliegen der Ortsgruppe Bensheim, die traditionelle Sonnwendfeier zu begehen.

Erfreulicherweise hatten sich wieder viele Wanderer in einer Sternwanderung auf den Hemsberg bemüht, so die eigene Ortsgruppe, die OWKler aus Heppenheim, aus Auerbach und aus Seeheim-Jugenheim mit dem Bezirksvorsitzenden Georg Krämer.

Der Vorsitzende des OWK Bensheim, Herbert Samstag, begrüßte die Teilnehmer und gab dann das Mikrofon an den Bensheimer Bürgermeister, Rolf Richter, weiter. Dieser ging in seiner Feuerrede auf die jahrhundertalte Tradition des Wanderns in Bensheim ein.