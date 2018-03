Anzeige

Bensheim.Am 17. März blickt die Theaterwelt wieder nach Bensheim: Dann wird mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring der bedeutendste Theaterpreis im deutschsprachigen Raum vergeben. Im vollbesetzen Parktheater erhält die Schauspielerin Sophie Rois die begehrte Auszeichnung.

Der Eysoldt-Ring wird Sophie Rois ausgehend von ihrem „zauberhaften Auftritt“ als Hexe in Frank Castorfs Faust an der Berliner Volksbühne und „als ausdrückliche Würdigung für ihr langjähriges Bekenntnis zum Ensembletheater an der Berliner Volksbühne“ verliehen, wie Jury-Vorsitzende Barbara Frey, Schweizer Theaterregisseurin und Intendantin am Schauspielhaus Zürich, bei der Bekanntgabe sagte.

Der Gertrud-Eysoldt-Ring ist mit 10 000 Euro dotiert. Erste Preisträgerin war Doris Schade, ihr folgten große Schauspielerinnen und Schauspieler wie beispielsweise Klaus Maria Brandauer, Cornelia Froboess, Corinna Harfouch, Nina Hoss, Ulrich Mühe, Ulrich Matthes und Tobias Moretti. Der Gertrud-Eysoldt-Ring geht auf ein Vermächtnis des Journalisten und Theaterkritikers Wilhelm Ringelband zurück, der bis zu seinem Tod in Bensheim lebte und in seinem Testament einen Schauspielerpreis mit dem Namen von Gertrud Eysoldt verfügte.