Sozial bedeutet nicht zwangsläufig nett

Bensheim.Ob Lachen, Weinen oder Wut: Gefühle sind ansteckend, sagt die Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin Franca Parianen, die in Leipzig das soziale Gehirn erforscht. Beim Sanner-Forum in Auerbach warf die 29-jährige Wissenschaftlerin einen spannenden Blick in die Köpfe ihrer Artgenossen und erläuterte in einer sehr bilderreichen, kurzweiligen Art, warum die Menschen als hoch soziale Wesen

...