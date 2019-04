Soziale Härten für Anlieger vermeiden

Schwanheim.Für die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung hat die Koalition aus CDU, GLB und BfB den Magistrat mit einer Prüfung der Optionen beauftragt (wir haben berichtet). Schnellschüsse wollte man vermeiden und erst einmal schauen, wie man eine gerechte und gleichermaßen finanzierbare Lösung finde.

Denn ohne Beiträge und sonstige Mittel könne die Kommune ihrem Instandhaltungsauftrag kaum nachkommen, hieß es. Untersucht werden sollen nun Alternativen – von einem ersatzlosen Wegfall bis hin zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen oder einer Gegenfinanzierung durch die Erhöhung der Grundsteuer B, wie es andere Städte bereits getan haben. Nach der Sommerpause sollen die Ergebnisse im Haupt- und Finanzausschuss präsentiert werden.

Stundungsfrist bis zu 20 Jahren

„Geld ist da, allein der politische Wille fehlt“, kritisiert Michael Schreiber die hessische Landesregierung am Donnerstag in Schwanheim. Die Mittel müssten nun so investiert werden, dass soziale Härten von Hausbesitzern vermieden würden. In der Reform von 2018 steckt ein Detail, das Anlieger vor existenzgefährdenden Situationen schützen soll: mit Stundungsfristen bis zu 20 Jahren bei minimalen Zinsen und Erleichterungen für die Einführung geringerer und wiederkehrender statt hoher einmaliger Straßenausbaubeiträge. Darin sieht die Anti-Front ein feines Argument, um den Befürwortern Beine zu machen. Denn die gestundeten Gelder fehlen natürlich für die Baumaßnahme. „Keine Firma wartet so lange auf ihr Geld“, so Andreas Schneider. Damit werde die Kommune zum Kreditinstitut, weil sie Projekte vorfinanzieren müsse. Eine Fußnote, die Städten und Gemeinden den Weg zur Abschaffung erleichtern würde. Bensheim muss sich entscheiden. Es bleibt spannend. tr

