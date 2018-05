Anzeige

Bensheim.Bereits seit fünf Jahren besteht die erfolgreiche Kooperation zwischen dem Verein Active Learning und dem TC BW Bensheim. Beide Vereine wollen ihr gemeinsames Engagement auch für die Zukunft aufrechterhalten und dabei dem Ziel näherkommen, die regionalen Bildungs- und Sportchancen zu verbessern.

„Mädchen und Jungen aus schwierigen Verhältnissen haben nicht denselben Zugang zu Bildung und Sport. Sie können oft nicht in dem Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben wie ihre Altersgenossen. Selbst in Deutschland bestimmt noch immer die soziale Herkunft maßgeblich den Bildungs- und Lebensweg von Kindern und Jugendlichen. Armut bedeutet aber nicht nur materieller Mangel, sondern auch gesellschaftliche Ausgrenzung. Vielen Kindern und Jugendlichen bleibt somit die Teilhabe an Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten verwehrt oder sie trauen sich erst gar nicht, dort anzuklopfen“, so Yves Lerchl, der sportliche Leiter von Active Learning.

Aus diesem Grund hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, sich intensiv um die Bedürfnisse und um die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu kümmern. Dabei sollen neben dem wöchentlichen Angebot vor allem auch Kooperationen mit regionalen Partnern dazu dienen, jungen Menschen Perspektiven und Alternativen aufzuzeigen.