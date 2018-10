Sozialprojekt von Kübel-Schülern an der Kita Gartenstraße

Bensheim.Erst wurde für Halloween gebastelt, dann, ganz nah am Thema, ist Kürbissuppe gekocht werden und abschließend gab es noch eine Feedbackrunde – drei Schüler der Karl-Kübel-Schule hatten sich in dieser Woche in der Kindertagesstätte an der Gartenstraße in Bensheim angesagt, Projektarbeit im Rahmen des Unterrichts der Jahrgangsstufe 12 an der der Fachoberschule war angesagt.

Im Fach Wirtschaft stand für die drei jungen Leute ebenso wie für ihre Mitschüler aktuell Projektmanagement auf dem Stundenplan. Und da sollte es natürlich nicht nur um die Theorie, sondern auch um Praxiserfahrung gehen. Den Schülern war es belassen, sich hierzu eine Einrichtung auszusuchen, einzige Vorgabe: Es musste um ein soziales Projekt gehen. Im Zuge dessen wurden Matthias Brakonier (Schüler im Bild rechts), Phil Weber (Bildmitte) und Simon Quadflieg (Schüler im Bild links) im Kindergarten vorstellig. Mit viel Spaß an der Sache nahmen sie sich der Projektarbeit mit den Mädchen und Jungs an.

Begleitet wurde das Trio von Lehrer Markus Michel, der seinen Schülern und den Kindern am Montag interessiert über die Schultern schaute. thz/Bild: Zelinger

