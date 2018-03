Sozialzentrum will erweitern

Anzeige

Statistiken sehen bis zum Jahr 2050 eine Verdoppelung des Pflegebedarfs auf die Gesellschaft zukommen, auch Betriebsleiterin Eichelbaum schätzt diese Zahlen als realistisch ein. Derzeit arbeiten 120 Beschäftigte in der Pflegeeinrichtung der Awo, etwa die Hälfte sind Pflege- und Betreuungskräfte. Den hohen Belastungsgrad der Beschäftigen im Pflegebereich sprach Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau an.

1978 eröffnet, 2009 saniert

Die Ankündigung der Verhandlungsgruppe von CDU und SPD auf Bundesebene, in diesem Bereich mehr Menschen zu beschäftigen und die Bezahlung zu verbessern, wurde von den Teilnehmerinnen als wichtige gesellschaftliche Aufgabe begrüßt. „Abzuwarten bleibt die Umsetzung“, betonte BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

Das Sozialzentrum in Bensheim wurde 1978 gegründet und zuletzt 2009 vollständig saniert. Das offene Haus bietet 151 vollstationäre Pflegeplätze. Besonders stolz ist die Betriebsleiterin auf die eigene Kreativwerkstatt, in der nicht nur Männer ein vielfältiges Beschäftigungsangebot finden. Eine große Außenanlage, in der im Frühjahr ein Sinnesgarten entsteht, soll künftig Bewohner und Gäste zum Verweilen einladen. Zudem wird die Cafeteria an sechs Tagen auch für Gäste von außen geöffnet.

Individuelle Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung beantworten Cornelia Ritzert, Telefon 06251/1092-603, Mail bensheim-an@awo-hs.org, und Helga Bartz, Telefon 06251/1092614, Mail bensheim-bt@awo-hs.org. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.02.2018