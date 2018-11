Späße und Weisheiten „uff hessisch“

Auerbach.Einfache Bühne, kein Schnick-Schnack, keine Requisiten. Im Hintergrund eine Leinwand mit dem Porträt von Bodo Bach mit einer Bananenschale auf der Glatze – mehr nicht. Aber das brauchte es auch nicht, denn das hessische Plappermaul füllte die Bühne auch ohne jegliches Zutun bestens aus. „Aber der Bembel fehlt“, bemerkte Jürgen Strauch aus Bensheim, der ganz vorne in der ersten Reihe das Geschehen im Bürgerhaus Kronepark genau beobachtete.

Und tatsächlich, der Komiker machte seine Späße über die „Woistroß in de Palz“ und über seine leidvollen Erfahrungen als Kumpel eines Bierliebhabers, der bestenfalls mit den Flip-Flops vom Fernsehsessel zum Kühlschrank schlurft, statt sich auf kulinarische Pfade durch die Hochkultur des Weinanbaus zu begeben, von seiner Frau nebst der Bach-Gattin jedoch dazu verdonnert wurde.

Direkt ins Delirium

Weit ist die Gruppe auf dem „Jakobsweg für Weintrinker“ nicht gekommen, die erstbeste Weinprobe führte direkt zum Delirium – und der Saal tobte. Das Zwerchfell wurde an diesem Abend ordentlich beansprucht, die Gäste ergötzten sich am trockenen Humor des etwas raubeinigen Landsmannes, der öfter einen recht großen Durst vorgab. Bodo, also ein überzeugter Hopfentee-Fan schluckte auf der Bühne aber tapfer sein mitgebrachtes Wasser.

Der Bensheimer Gast hingegen nahm die Überschrift des Programms sehr persönlich: „Solang der hier seinen Spaß auf der Bühne macht, kriegen wir hier unten nichts zu trinken! Pech gehabt für uns!“ Das Repertoire des Offenbacher Komikers kam bestens an, seine Späße und Pointen wurden vom Publikum mit großem Applaus quittiert, die Themen sprachen den Menschen wohl aus der Seele. Kein Wunder – auch wenn es noch so komisch ist, aber tatsächlich stehen die Möbel-Liebhaber für nervenaufreibende Holzpuzzlearbeit eines schwedischen Herstellers tatsächlich samstags Schlange, um sich die Autos mit riesigen Pappkartons vollzuladen, die dann in der nächsten Schlange beim Recyclinghof wieder abgeladen werden müssen.

Esoterische Nachbarinnen

Auch mit Feng-Shui kennt sich Bach recht gut aus und erklärte: „Das ist, wenn’s de Möbel schlecht geht.“ Aber seine esoterischen Nachbarinnen haben es ihm besonders angetan und so lässt sich der bodenständige Hesse auf einen Besuch in wunderlichen Sphären ein, um mit fernöstlichen Geheimnissen konfrontiert zu werden. Ebenso konfrontierte er seine Zuhörer mit Weisheiten, die er der Spannung halber und einem weniger jugendfreien Genre zugeordnet, zunächst gar nicht verraten mochte, dann aber gekonnt und ohne mit der Wimper zu zucken, hinausposaunte. Da krümmten sich die Zuhörer erneut vor Lachen.

Saal fast voll besetzt

Das Bürgerhaus Kronepark war bis auf ganz wenige Restplätze ausverkauft, sogar aus Frankfurt kamen zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, mit ihrer Großmutter angereist. „Bodo ist ein schräger Typ“, bestätigten die beiden, die den Komiker von You-Tube-Filmen kennen und nun live erleben wollten.

Auch der zweite Teil der Show zeigte Bodo Bach von seiner besten Seite. Vom Pech wechselte der Komiker nun zum Thema Glück und freute sich über die Tatsache, dass die Menschheit immer älter wird, vorausgesetzt, sie ist glücklich. „Die Glücklichen unter euch können also tatsächlich noch die Eröffnung des Berliner Flughafens erleben“, prophezeite Bach.

Außerdem verriet er mit pfeifenden Tönen, dass der Pechvogel ein Dompfaff auf der Leimrute ist und daher der Uhu kommt, sowie die Tatsache, dass der 100-jährige Krieg im Mittelalter eigentlich 120 Jahre währte und deshalb wohl von der deutschen Bahn organisiert gewesen sein muss. Die Späße nahmen schier kein Ende, das Publikum klatschte – und auch die Zugabe wurde mit großem Beifall belohnt.

