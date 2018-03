Spannende Erfahrungen in Tansania

Anzeige

Bensheim/Njombe.Seit August 2017 sind zwei „Weltwärts“-Freiwillige aus Bensheim in Njombe/Tansania. Sie arbeiten im Partnerschaftsprojekt mit, das die Michaelsgemeinde und den Hemsbergkindergarten mit dem Kindergarten in Njombe verbindet. Luzie Zillig und Luisa Herborn berichten regelmäßig von ihren Erfahrungen in Njombe: „Auch wenn das fließende Wasser manchmal ausbleibt und der Strom nicht immer geht, fühlen wir uns sehr wohl. Dazu tragen ganz besonders unsere gastfreundlichen Nachbarn und die Offenheit der Menschen in unserem Umfeld bei“, berichten die jungen Frauen.

„Die Arbeit macht großen Spaß. Mittlerweile können wir uns besser verständigen. Mit den Erzieherinnen pflegen wir einen guten Kontakt und laden uns gegenseitig zum Essen ein.“ Ein Geburtstag wird im Kindergarten groß gefeiert. Die Kinder singen und hängen dem Geburtstagskind Blumenketten um. Jeder Gast steckt dem Geburtstagskind ein Stückchen Kuchen in den Mund. „Das ist eine sehr lange Zeremonie, aber es gehört hier eben dazu.“

Anfang Dezember wurde die Graduation der ältesten Kindergartenkinder gefeiert. „Es war ein sehr schöner Tag, den wir seit längerer Zeit geplant haben. Die Kinder haben für ihre Eltern gesungen, getanzt und ein Theaterstück vorgeführt. Anschließend haben wir alle gemeinsam gegessen und den restlichen Tag bei strahlendem Sonnenschein verbracht.“