Spannende Experimente bei den Segelfliegern

Bensheim.Die Ferienspiele der Pakt-Kinder an der Carl-Orff-Schule in Fehlheim standen ganz unter dem Thema „Die vier Elemente“. Mit Wasser, Feuer und Erde beschäftigte man sich in einer Forscher-Werkstatt in der Schule. Zum Thema Luft unternahm man einen Ausflug zur Segelfluggruppe Bensheim. Auf dem Segelflugplatz wurde die Gruppe von mehreren Vereinsmitgliedern empfangen, die interessante Experimente vorbereitet hatten. Dabei ging es um die Luft, den Wind, die Navigation, das Wetter und natürlich auch um Technik. Andreas Westkamp erklärte, warum ein Flugzeug fliegen kann. Flugschülerin Franziska Pawel (unser Bild, links) erklärte den Schulungseinsitzer „LS4“, ihre Mutter Ulrike Pawel verstand es, einen überaus interessanten Einblick über den Bensheimer Flugplatz zu geben. df/Bild: Funck

