Spannende Experimente für Kinder

Bensheim.Kunststoffe gibt es in hunderten verschiedenen Sorten. Aber bestehen sie immer aus künstlichen Stoffen? Was sind Biokunststoffe? Wo kann man Plastik sparen und wo nicht darauf verzichten? Mit Fragen rund um Kunststoffe beschäftigen sich Kinder von acht bis zwölf Jahren am 8. und 9. Oktober von 14.30 und 17.30 Uhr in den dreistündigen Science Camps bei Sanner Ventures in Bensheim.

Ob Spielzeug, Turnschuhe oder Filzstifte: Dinge aus Plastik sind jedem Kind vertraut. „Hier setzen die Science Camps an“, erklärt Ute Sanner-Friedrich, Gesellschafterin der Sanner Ventures GmbH. „Mit altersgerecht konzipierten Experimenten eröffnen wir den Teilnehmern einen neuen, differenzierten Blick in die Welt der Kunststoffe.“ Anhand von Alltagsgegenständen erforschen die Kinder zunächst die Besonderheiten von Kunststoffen. Sie testen Biegsamkeit, Hitzebeständigkeit sowie andere Eigenschaften und vergleichen sie mit Materialien wie Kork, Holz und Metall.

Außerdem experimentieren sie mit Spezialkunststoffen, die Strom leiten, im Dunkeln leuchten oder ihre Farbe durch Wasseraufnahme ändern. Für Aha-Effekte sorgen auch mehrere Versuche zu nachwachsenden Rohstoffen: Aus haushaltsüblichen Zutaten wie Milch, Essig und Kartoffelstärke stellen die Kinder kleine Kunststoffobjekte her. Mit einem Pulver aus Krebspanzern „backen“ sie sogar eine Folie.

„Die Experimente machen Spaß und begeistern die Kinder für die Naturwissenschaften. Zugleich regen sie zu einer nachhaltigeren Lebensweise an“, betont Ute Sanner-Friedrich, „denn wer die Ausgangsmaterialien und Herstellverfahren von Kunststoffen kennt, geht bewusster mit ihnen um.“ In der Medizin und vielen anderen Bereichen seien hochwertige Kunststoffe unverzichtbar, ihre umweltfreundliche Produktion und Verwendung gewinne daher immer mehr an Bedeutung.

Sanner Ventures lädt die Öffentlichkeit regelmäßig zu verschiedenen Veranstaltungen im Dialog über Kunststoffe und andere Zukunftsthemen ein. Nach den Science Camps, die während der Herbstferien im Kids Forum stattfinden und vom Arbeitgeberverband Hessen Chemie unterstützt werden, steht am 14. November unter dem Titel „Jeder hat es – keiner will es!“ ein Vortrag zu Lösungsmöglichkeiten des Plastikmüllproblems auf dem Programm des Sanner Forums.

Teilnehmen können maximal 20 Kinder pro Workshop. Eintrittskarten sind im Internet erhältlich. Anmeldung und weitere Informationen unter: https://sanner-forum.de/kids-forum. red

