Spannende Tage in den Bergen

Anzeige

Der Humlerhof in Nösslach liegt in zentraler Lage, von hier aus besteht eine gute Erreichbarkeit der in Frage kommender Ziele, die auf Grund der Wetter- und Schneeverhältnisse sowie der vorherrschenden Lawinenlage ausgewählt wurden. Bedingt durch die in den letzten Tagen vorwiegend südliche Wetterlage war bei Nordhängen, wegen dort abgelagertem Triebschnee, größte Vorsicht geboten.

Da die Anreise störungsfrei ablief, bestand noch am Anreisetag die Möglichkeit einer Eingehtour. Wegen der reichlichen Schneeauflage konnte direkt vom Hotel aus losgegangen werden. Erst allmählich ansteigend und später steil durch den Wald ging es an der Nösslachhütte vorbei Richtung Nösslachjoch.

Es herrschten eisige Temperaturen und oberhalb der Waldgrenze stürmte es ziemlich. Dies bewog die Gruppe zur Umkehr. Für den nächsten Tag wurde der Muttenkopf mit 2638 Metern als Tagesziel ausgewählt.

Die fünfstündige Tour am Ende des Obernbergtals begann bei gutem Wetter, doch nach drei Stunden zogen tiefliegende Wolken auf, was die Sicht zunehmend behinderte. Auf 2350 Metern musste die Tour wegen dichten Nebels abgebrochen werden – auch das gehört zum Skitouren gehen dazu.

Das Wetter sollte am kommenden Tag besser werden – und das war auch eingetreten. Also stand der Tour auf den Silleskogel (2418 Meter) vom Valser Tal aus nichts im Wege. Purer Sonnenschein begleitete die Gruppe bis auf den Sattel unterhalb des verblockten Gipfels. Da sich die Lawinenlage für Nordlagen gebessert hatte, konnte der recht gute Schnee in Einzelabfahrt ausgekostet werden.

Für den Abreisetag wurde die Ottenspitze (2179 Meter) ausgesucht, eine kürzere Tour mit nur drei Stunden; der Einstieg liegt bei Lorleswald im Schmirntal. Die an diesem Tag herrschenden angenehmen Bedingungen sorgten für gute Stimmung. Recht zügig wurde der steile Gipfelaufbau erreicht und nach etlichen Kehren stand die Gruppe am Gipfelkreuz.

Innzwischen hatte starker Föhnsturm eingesetzt, so dass der Aufenthalt am Gipfel nur kurz ausfiel. Mit viel Spaß ging es bergab über Almen und durch den Wald zurück zu den Fahrzeugen. So ein schöner letzter Tag weckt den Wunsch, bald wieder als Skibergsteiger unterwegs zu sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.03.2018