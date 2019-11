Spannende Woche mit Schülern aus Israel

Bensheim.Beim gemeinsamen Essen im Haus am Maiberg in Heppenheim herrscht ausgelassene Stimmung. Die Schüler und Lehrer aus Deutschland und Israel sitzen zusammen an den langen Tischreihen. Seit Sonntag sind 20 Jugendliche, die normalerweise auf die Experimental School in Tel Mond gehen, gemeinsam mit ihren Lehrern in Deutschland zu Gast und haben schon einiges mit den Schülern und Lehrern der

