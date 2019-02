Sparkasse: Umbau beginnt

Bensheim.„Wir bauen um für Sie!“ kann man bereits an der Hauptstelle der Sparkasse Bensheim in der Bahnhofstraße in großen Lettern lesen. Seit wenigen Tagen ist das Kundenberatungszentrum des Kreditinstitutes komplett geräumt und steht für den anstehenden Umbau bereit.

„Wir investieren in unseren Premiumstandort in zentraler Lage“, so Dr. Eric Tjarks, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. „Wir freuen uns, direkt im Herzen der Stadt einen Beitrag für die positive Entwicklung dieses Quartiers zu leisten.“ Der Siegerentwurf des Architekturbüros Zaeske und Partner aus Wiesbaden schaffe eine spannende Verbindung zwischen bisherigem Altgebäude und der Erweiterung. Auch das Nachbargrundstück mit der sanierungsbedürftigen Villa werde behutsam integriert und optisch deutlich aufgewertet, so Tjarks weiter.

„Wir freuen uns über die Investition und das deutliche Bekenntnis zum Standort der Sparkasse Bensheim“, sagte Landrat Christian Engelhardt, der die erteilte Baugenehmigung persönlich übergeben hat. „Die Sparkassen des Landkreises sind wichtige Unterstützer und Förderer der Region“, findet Engelhardt.

Die Sparkasse wird nach einer Bauzeit von circa zwei Jahren insgesamt mehr als 200 Mitarbeiter an einer zentralen Adresse beheimaten. Ausgangspunkt war der Verkauf des bisherigen Verwaltungsgebäudes im Gewerbegebiet Bensheim an den direkten Nachbarn Dentsply Sirona.

Neben Stabsbereichen und Vorstand werden am derzeit „Kundenberatungszentrum“ genannten Standort neben einer Filiale auch die Spezialisten der Bereiche Vermögens-Management, Private Banking und Firmenkunden angesiedelt sein. „Wir wollen hier neben den Geschäftsstellen in Bensheim und Umgebung die erste Anlaufstelle für Kunden mit umfangreicherem Beratungsbedarf sein“, sagte Eric Tjarks abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019